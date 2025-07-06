حسن عبد الله يقترب من نهاية ولايته الثالثة قائماً بأعمال محافظ المركزي

كتبت- منال المصري:

تنتهي فترة تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي للمرة الثالثة على التوالي الشهر المقبل تحديد يوم 18 أغسطس، وفق القرار الصادر في وقت سابق.

العام الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام وذلك للمرة الثالثة على التوالي ابتداء من يوم 18أغسطس 2024، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

كان حسن عبد الله الذي يمتلك خبرة مصرفية تتخطى 40 عاما تم تكليفه رسميا بمنصب قائما بأعمال محافظ البنك المركزي يوم 18 أغسطس 2022 خلفا لطارق عامر الذي تقدم باستقالته من منصبة قبل 15 شهرا على انتهاء ولايته الثانية والأخيرة.

ورجحت مصادر مصرفية، التجديد لحسن عبد الله لمدة عام آخر للمرة الرابعة على التوالي مثل المرات السابقة دون الحاجة لموافقة مجلس النواب.

وقرار تعيين مصرفي أو اقتصادي في منصب محافظ البنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات تحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل تصديق الرئيس على القرار.

من حسن عبد الله؟

تولى حسن عبد الله منصب قائما بأعمال محافظ البنك المركزي في وقت مرت واجهت فيه مصر أزمات اقتصادية حادة بسبب تفاقم أزمة النقد الأجنبي وتفشي السوق السوداء لتجارة العملة وتوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

واستأنف عبد الله بعد توليه المنصب رسميا في أغسطس 2022 المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والحصول على موافقته برفع قيمة القرض من 5 إلى 8 مليارات دولار.

كما شهدت فترة عبد الله القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2022، بجانب كبح جماح التضخم.

شغل حسن عبد الله منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي لمدة تقارب من 16 عاما قبل خروجه من المنصب عام 2018 بعد سلسلة من التطور والإنجازات في أعمال البنك.

وبعد ذلك تولى عبد الله رئاسة مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد تقدمه باستقالته من البنك العربي الأفريقي بنحو 3 سنوات في 2021.