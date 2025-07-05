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خفض جديد للفائدة.. بنك QNB ينضم للبنوك التي قلصت العائد على الشهادات

12:24 م السبت 05 يوليه 2025

بنك QNB ينضم للبنوك التي قلصت العائد على الشهادات

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كتبت- منال المصري:

خفض بنك قطر الوطني "QNB" مصر سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 1% ليلحق بذلك ببعض البنوك في تعديل العائد.

بحسب بيانات منشورة على موقع بنك "QNB" تراجع سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت باختلاف أنواعها بين 15.5% و17% مقارنة بـ 16.5% و18% قبل الخفض.

في وقت سابق أعلن بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين على مستوى القطاع المصرفي، خفض سعر الفائدة 1% على شهادات الادخار.

وعقبهما البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر بخفض سعر الفائدة على بعض أنواع الشهادات لديه بين 0.5% و1% ثم لحقتها بنوك أخرى في تعديل الفائدة على الشهادات لديها.

قرار البنوك بخفض سعر الفائدة جاء تماشيا مع قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية 1% في آخر اجتماع له في يونيو الماضي ليهبط العائد من مستواه القياسي 24% و25% للإيداع والإقراض على التوالي.

خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة يشير إلى أن المؤشرات الاقتصادية تتحسن ومعدلات التضخم تتراجع والاتجاه إلى دعم وتيرة النمو الاقتصادي.

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