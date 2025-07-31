قبل السفر.. تعرف على حدود استخدام "كريدت كارد" خارج مصر في 3 بنوك

كتب- أحمد والي:

رفعت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، حدود استخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" خارج البلاد سواء في المشتريات أو السحب النقدي، وذلك في ظل زيادة الإقبال على السفر خارج مصر لقضاء العطلة الصيفية.

وتُفعل خدمة الاستخدام الدولي لهذه البطاقات عبر نظام المقاصة العالمي بالتعاون مع شركتي فيزا وماستر كارد، حيث تُحول قيمة العمليات من الجنيه المصري إلى العملة الأجنبية للدولة المتواجد بها العميل (مثل الدولار أو اليورو)، مع خصم عمولة لتدبير العملة تبلغ 5% من قيمة كل معاملة.

حدود الاستخدام تختلف حسب نوع البطاقة

تختلف الحدود القصوى لاستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر من بنك لآخر، وكذلك بحسب نوع البطاقة الصادرة للعميل (كلاسيك، جولد، بلاتينية، وورلد، وورلد إيليت). وتشترط البنوك إخطار خدمة العملاء قبل السفر بـ48 ساعة لتفعيل حدود الاستخدام الدولي للبطاقة.

ويقدم "مصراوي" لقرائه رصدًا تفصيليًا لحدود الاستخدام الشهري بالعملات الأجنبية لبطاقات الائتمان خارج مصر في بنوك مصر والأهلي والتجاري الدولي:

البنك الأهلي المصري

بطاقتي فيزا كلاسيك واستاندرد: ما يعادل 45 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات و3.75 ألف جنيه للسحب النقدي.

بطاقتي جولد وتيتانيوم: ما يعادل 70 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات، و5.25 ألف جنيه للسحب النقدي.

بطاقة فيزا بلاتينم: ما يعادل 187.5 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات و11.25 ألف جنيه للسحب النقدي.

بطاقتي ماستركارد بلاتينم وماستركارد UEFA Champions League: ما يعادل 187.25 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات و11.25 ألف جنيه للسحب النقدي.

بطاقتي ماستركارد وورلد وورلد إيليت: ما يعادل 300 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات و11.25 ألف جنيه للسحب النقدي.

بنك مصر

بطاقة كلاسيك: ما يعادل 45 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات و3 آلاف جنيه للسحب النقدي.

بطاقة جولد: ما يعادل 70 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات، و3 آلاف جنيه للسحب النقدي.

بطاقة تيتانيوم: ما يعادل 70 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات، و3 آلاف جنيه للسحب النقدي.

بطاقة بلاتينية: ما يعادل 180 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات و3 آلاف جنيه للسحب النقدي.

بطاقتي ورلد وورلد إيليت: ما يعادل 300 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات و6 آلاف جنيه للسحب النقدي.

البنك التجاري الدولي "CIB"

قطاع (Prime): الحد الأقصى الشهري خارج مصر ما يعادل 100 ألف جنيه من العملات الأجنبية للمشتريات شهريا، و3.5 ألف جنيه للسحب النقدي.

قطاع PLUS: الحد الأقصى الشهري ما يعادل 175 ألف جنيه من العملات الأجنبية للمشتريات شهريا، و5 آلاف جنيه للسحب النقدي.

قطاع Wealth: الحد الأقصى الشهري خارج مصر ما يعادل 250 ألف جنيه من العملات الأجنبية للمشتريات شهريا، و8 آلاف جنيه للسحب النقدي.

قطاع Private : الحد الأقصى الشهري ما يعادل 300 ألف جنيه من العملات الأجنبية للمشتريات شهريا، و10.5 ألف جنيه للسحب النقدي.

عمولة تدبير العملة

تفرض البنوك الثلاثة عمولة بنسبة 5% على إجمالي كل معاملة تُنفذ خارج مصر، سواء للمشتريات أو السحب النقدي، مقابل تدبير العملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ العملية.