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انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكي خلال تعاملات اليوم

10:30 ص الخميس 31 يوليو 2025

سعر الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكين، خلال تعاملات اليوم الخميس 31-7-2025، بينما ارتفع للبيع في بنكي الأسكندرية والتجاري الدولي، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.92 جنيه للشراء، و 12.99 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.92 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و 12.99 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.93 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و13 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.95 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 12.94 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

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