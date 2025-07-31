إعلان

انخفاض أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:13 ص الخميس 31 يوليو 2025

أسعار العملات العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 31-7-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.92 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.23 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.68 جنيه للشراء، و129.29 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.34 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 68.09 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و68.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الكويتى: 158.51 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و159.35 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي سعر الدينار البحرينى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير السياحة: الأهرامات تحظى بخطة تطوير شاملة