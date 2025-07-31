كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 31-7-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.92 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.23 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.68 جنيه للشراء، و129.29 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.34 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 68.09 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و68.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الكويتى: 158.51 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و159.35 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا.