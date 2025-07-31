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تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس

09:44 ص الخميس 31 يوليه 2025

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة قرش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 31-7-2025، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.64 جنيهًا للشراء، و48.74 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.71 جنيه، و48.8 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.



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