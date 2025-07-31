تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة قرش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 31-7-2025، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.64 جنيهًا للشراء، و48.74 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.71 جنيه، و48.8 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
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