على خطى الاحتياطي الفيدرالي.. 3 دول خليجية تقرر تثبيت سعر الفائدة

كتبت- منال المصري:

قررت 3 دول خليجية الإمارات وقطر والبحرين الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في أول رد فعل على قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم.

وقرر البنك المركزي الإماراتي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.4%.

وفي نفس الوقت قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند 4.60% و5.10% على التوالي.

كما أعلن المصرف المركزي البحريني تثبيت سعر الفائدة عند 5%.

جاء ذلك بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي عند مستوى 4.25% و4.5%.

والدول الخليجية تسير على نفس خطى الفيدرالي الأمريكي في قرار الفائدة بسبب ارتباط تجارة النفط بالعملة الأمريكية.

قرار الفيدرالي اليوم يعكس تجاهل ضغوط دونالد ترامب على جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي بضرورة خفض سعر الفائدة واتخاذ قراره في ضوء المؤشرات الاقتصادية.