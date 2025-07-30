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منها الدينار البحريني.. انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

09:57 ص الأربعاء 30 يوليه 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30-7-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.92 جنيه للشراء، و 12.99 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.23 جنيه للشراء، و 13.27 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.71 جنيه للشراء، بتراجع 24 قرشًا، و129.32 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.34 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و13.38 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 68.11 جنيه للشراء، بتراجع 12 قرشًا، و68.85 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 158.62 جنيه للشراء، بتراجع 50 قرشًا، و159.62 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.


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