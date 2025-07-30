ارتفع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي الأهلي والقاهرة، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 30-7-2025، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 9 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.6 جنيهًا للشراء، و48.7 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.68 جنيه، و48.77 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
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