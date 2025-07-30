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ارتفع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء

09:24 ص الأربعاء 30 يوليه 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي الأهلي والقاهرة، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 30-7-2025، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.6 جنيهًا للشراء، و48.7 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.68 جنيه، و48.77 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.




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