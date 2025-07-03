أعلى أسعار العائد على شهادات الادخار في البنوك قبل اجتماع المركزي
كتبت- منال المصري:
تحتفظ بعض البنوك بتقديم أعلى أسعار للعائد على شهادات الادخار للعائد الثابت رغم خفضها بنحو 3% خلال الشهرين الماضيين.
كانت البنوك خفضت أسعار الفائدة على أوعية الادخار ومنها الشهادات عقب قرار المركزي بخفض سعر الفائدة 3.25% على مرتين في أبريل ومايو إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
ويترقب سوق المال والأعمال قرار البنك المركزي الخميس المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الرابعة خلال 2025.
يقدم "مصراوي" في السطور التالية تفاصيل أعلى أسعار الفائدة في 7 بنوك:
البنك الأهلي
الشهادة الثلاثية "بلاتينية": تصرف عائد 18.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.
بنك مصر
الشهادة الثلاثية "القمة": تصرف عائد 18.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.
البنك التجاري الدولي
شهادة "بريميوم الثلاثية": سجل 15.75% للعائد اليومي و16% للعائد الشهري.
يبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.
شهادة "بلس" الثلاثية: سجل 15.25% للعائد اليومي، و15.5% سنويا للعائد الشهري.
يبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.
شهادة "برايم" الثلاثية: تصرف عائد 14.75% للعائد اليومي، و15% سنويا للعائد الشهري.
يبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.
البنك المصري الخليجي
الشهادة "بريميم": سجل سعر الفائدة 18% سنويا ويصرف العائد شهريا.
بنك الإسكندرية
الشهادة "إليكس" الثلاثية: تصرف العائد 18% سنويا ويصرف العائد شهريا.
بنك HSBC
الشهادة الثلاثية: سجل العائد 18% سنويا ويصرف العائد شهريا.
بنك QNB
شهادات الادخار الثلاثية: تتراوح بين 15% سنويا إلى 17% سنويا ويصرف العائد شهريا وتتباين من شهادة إلى أخرى.
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