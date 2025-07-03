أعلى أسعار العائد على شهادات الادخار في البنوك قبل اجتماع المركزي

كتبت- منال المصري:

تحتفظ بعض البنوك بتقديم أعلى أسعار للعائد على شهادات الادخار للعائد الثابت رغم خفضها بنحو 3% خلال الشهرين الماضيين.

كانت البنوك خفضت أسعار الفائدة على أوعية الادخار ومنها الشهادات عقب قرار المركزي بخفض سعر الفائدة 3.25% على مرتين في أبريل ومايو إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

ويترقب سوق المال والأعمال قرار البنك المركزي الخميس المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الرابعة خلال 2025.

يقدم "مصراوي" في السطور التالية تفاصيل أعلى أسعار الفائدة في 7 بنوك:

البنك الأهلي

الشهادة الثلاثية "بلاتينية": تصرف عائد 18.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك مصر

الشهادة الثلاثية "القمة": تصرف عائد 18.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

البنك التجاري الدولي

شهادة "بريميوم الثلاثية": سجل 15.75% للعائد اليومي و16% للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة "بلس" الثلاثية: سجل 15.25% للعائد اليومي، و15.5% سنويا للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة "برايم" الثلاثية: تصرف عائد 14.75% للعائد اليومي، و15% سنويا للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

البنك المصري الخليجي

الشهادة "بريميم": سجل سعر الفائدة 18% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك الإسكندرية

الشهادة "إليكس" الثلاثية: تصرف العائد 18% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك HSBC

الشهادة الثلاثية: سجل العائد 18% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك QNB

شهادات الادخار الثلاثية: تتراوح بين 15% سنويا إلى 17% سنويا ويصرف العائد شهريا وتتباين من شهادة إلى أخرى.