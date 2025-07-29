كتبت- منال المصري:

أوضح صندوق النقد الدولي أسباب خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو الحالي إلى 4.1% مقابل 4.3% في توقعات سابقة، خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن إطلاق تقرير آفاق نمو الاقتصاد العالمي.

وقالت بيتيا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث بالصندوق، إن تأخر مصر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي السبب وراء خفض معدل نمو اقتصاد مصر.

كان صندوق النقد الدولي الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار أكد في وقت سابق تحقيق مصر تقدما في الإصلاحات الهيكلية مع مطالبته لها بالاستمرار في تنفيذ باقي الإصلاحات غير المحققة.

أرجأ صندوق النقد الدولي الموافقة على المراجعة الخامسة على برنامج مصر من يوليو إلى سبتمبر المقبل مع المراجعة السادسة بسبب بطء تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية.

ويحث الصندوق مصر بضرورة سرعة التخارج من الأصول الحكومية ومن بعض القطاعات كما تعهدت في وقت سابق بهدف إفساح الطريق للقطاع الخاص وسد فجوة التمويل الأجنبي وخفض الدين العام.

وفي نفس تقرير آفاق نمو الاقتصاد العالمي رفع الصندوق توقعاته لنمو العام المالي الماضي من 3.8% إلى 4% بعد مراجعته أداء بعض القطاعات وتحقيقها معدلات نمو أكبر، وفق ما قالته نائبة مدير إدارة البحوث بالصندوق