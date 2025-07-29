كتبت- منال المصري:

قال أيمن ياسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزنس كوميونتي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن الشركة تعتزم إطلاق منصة "Fund Hub" لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سبتمبر المقبل بالتعاون مع 24 بنكا وصندوقا.

وأوضح ياسين أن المنصة ستكون أداة ربط بين الشركات والجهات التمويلية مثل البنوك والصناديق لتسهيل عملية الحصول على قروض لتمويل توسعاتها أو المساهمة في رؤوس الأموال اللتان تعدان أكبر عقبتين تواجه هذه الشركات.

وأكد أن المنصة ستعمل على تقديم الدعم غير المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة لتأهيلها لإعداد دراسات الجدوى المطلوبة لتمويل توسعاتها واحتياجاتها المحلية.

وتخطط بيزنس كوميونتي التوقيع مع 15 بنكا مصري و8 صناديق استثمار كبرى محلية وخليجية خلال الفترة المقبلة، وفق ما قاله أيمن ياسين.

ووقعت بيزنس كوميونتي بروتوكولا مع البنك التجاري الدولي "CIB" والتنمية الصناعية ليكونا من أحد أهم البنوك المنظمة للمنصة التمويلية.

كما وقعت بيزنس كوميونتي مع شركة أفانز كابيتال إيجيبت، بروتوكولا للمساهمة في تمويل رؤوس أموال الشركات بالمنصة.

مركز التمويل، المقدم من "بيزنس كوميونتي"، يمنح الشركات فرصة الوصول إلى شبكة قوية تضم بنوكًا واسعة الانتشار، وشركات تمويل، وصناديق، وشركات استثمار – جميعهم في مكان واحد على المنصة، لتوفير التمويل المناسب.

وتعمل المنصة على تسهيل الحصول على التمويل، سواء من خلال قروض عبر جهات تمويلية من بنوك وشركات مالية، أو عبر الاستثمار في رأس المال من خلال صناديق وشركات استثمارية.