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تراجع جديد في سعر الدولار بنهاية تعاملات الثلاثاء في 10 بنوك

03:39 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

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كتبت- دينا كرم:

سجل سعر الدولار تراجعا جديدا مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و17 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.63 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.6 جنيهًا للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.77 جنيه، بتراجع 10 قروش، و48.86 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشَا.

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