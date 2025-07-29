كتبت- منال المصري:

خفضت بنوك مصر من مستويات استثمار فائض السيولة بوديعة البنك المركزي للعائد الثابت في عطاء اليوم بسبب تراجع سعر الفائدة.

وسحب المركزي 154.7 مليار جنيه من السيولة المقدمة من البنوك، بسعر فائدة 24.5%، من إجمالي سيولة مستحقة بنحو 503 مليارات جنيه.

ويعد ذلك أقل مستوى منذ استحداث المركزي نظاما جديدا في أبريل 2024 يقتضي قبول كل طلبات البنوك المقدمة، وعدم الاعتماد على نظام التخصيص الذي كان قائماً من قبل.

قبل خفض الفائدة تخطت مستويات السيولة المقدمة من البنوك تريليونا جنيه في العديد من العطاءات.

المركزي يستهدف من خلال هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.