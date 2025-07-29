إعلان

البنوك تقلّص استثماراتها في وديعة المركزي إلى 155 مليار جنيه مع تراجع الفائدة

01:20 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

البنك المركزي المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

خفضت بنوك مصر من مستويات استثمار فائض السيولة بوديعة البنك المركزي للعائد الثابت في عطاء اليوم بسبب تراجع سعر الفائدة.

وسحب المركزي 154.7 مليار جنيه من السيولة المقدمة من البنوك، بسعر فائدة 24.5%، من إجمالي سيولة مستحقة بنحو 503 مليارات جنيه.

ويعد ذلك أقل مستوى منذ استحداث المركزي نظاما جديدا في أبريل 2024 يقتضي قبول كل طلبات البنوك المقدمة، وعدم الاعتماد على نظام التخصيص الذي كان قائماً من قبل.

قبل خفض الفائدة تخطت مستويات السيولة المقدمة من البنوك تريليونا جنيه في العديد من العطاءات.

المركزي يستهدف من خلال هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي وديعة المركزي استثمار فائض السيولة تراجع سعر الفائدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نقل الفنان لطفي لبيب للعناية المركزة.. وأشرف زكي لمصراوي: الحالة حرجة