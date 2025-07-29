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البنك العربى الافريقى يقود إصدار سندات توريق بـ 4.7 مليار جنيه لـ"تساهيل"

12:47 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

البنك العربى الافريقى

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كتبت- منال المصري:

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي، نجاحه في تنفيذ إصدار توريق بقيمة 4.7 مليار جنيه لصالح شركة تساهيل، بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية وترويج وتغطية الاكتتابات.

وتولّى البنك العربي الأفريقي الدولي، وفق بيان البنك اليوم، دور المستشار المالي، والمنسق العام، ومدير الإصدار، والمروج، والضامن لتغطية الاكتتاب، في إصدار يُعد من أبرز الإصدارات المطروحة في السوق المصري هذا العام.

وتعكس هذه الصفقة قدرة البنك العربى الافريقى الدولى على تقديم حلول تمويلية متكاملة ومصممة خصيصاً لتواكب مختلف مراحل نمو العملاء، وترسّخ مكانته الرائدة في مجال التمويل الهيكلي وإدارة صفقات سوق رأس المال البارزة، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز نشاط السوق.

يعكس هذا التعاون الناجح التزام البنك العربى الافريقى الدولى بتوسيع بصمته في سوق أدوات الدين، وتقديم حلول مالية تساهم في تمكين الشركات من تحقيق أهدافها المالية وتعزيز استدامة النمو في مختلف القطاعات.

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البنك العربى الافريقى إصدار سندات توريق تساهيل
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