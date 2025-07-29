كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29-7-2025، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.74 جنيه للشراء، و48.84 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.74 جنيه للشراء، و48.84 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.74 جنيه للشراء، و48.84 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.72 جنيه للشراء، و48.82 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.72 جنيه للشراء، و48.82 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.7 جنيهًا للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.74 جنيه للشراء، و48.84 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.77 جنيه، بتراجع 10 قروش، و48.86 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.