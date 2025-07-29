تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29-7-2025، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.74 جنيه للشراء، و48.84 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.74 جنيه للشراء، و48.84 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.74 جنيه للشراء، و48.84 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.72 جنيه للشراء، و48.82 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.72 جنيه للشراء، و48.82 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.7 جنيهًا للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.74 جنيه للشراء، و48.84 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.77 جنيه، بتراجع 10 قروش، و48.86 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.
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