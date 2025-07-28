كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 28-7-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس الأحد ، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.97 جنيه للشراء، و 13.04 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.28 جنيه للشراء، و 13.32 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 128.21 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و129.83 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.39 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.42 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 68.37 جنيه للشراء، و69.12 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 159.37 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و 160.43 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.