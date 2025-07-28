ارتفع في 4 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 28-7-2025، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 4 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.83 جنيه للشراء، و48.93 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.8 جنيهًا للشراء، و48.9 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.86 جنيه، بتراجع 20 قرشًا، و48.95 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.
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