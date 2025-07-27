تحالف بنكي يوقع مع "ماونتن فيو" على عقد لاقتراض 6 مليارات جنيه غدا

كتبت- منال المصري:

يوقع تحالف بنكي بقيادة أحد البنوك الحكومية الكبرى على عقد قرض مشترك بقيمة 6 مليارات جنيه لصالح شركة "ماونتن فيو" غدا الاثنين، وفق ما قاله نائب رئيس أحد البنوك المشاركة في القرض لـ"مصراوي".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن القرض يهدف إلى تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع بالقاهرة الكبرى.

حققت "ماونتن فيو" مبيعات بلغت 65 مليار جنيه في النصف الأول من 2025، ويُتوقع تحقيق نفس المبلغ في النصف الثاني، لتبلغ إيردات المبيعات نحو 130 مليار جنيه، بفضل مبيعات مشاريعها "جريان" غرب القاهرة، و"أليفا" شرق القاهرة، "وبلاج" في سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، وفق بيان سابق للشركة.