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سعر الدولار يتراجع 23 قرشا في البنوك بنهاية تعاملات الأحد

03:37 م الأحد 27 يوليه 2025

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 8 قروش و23 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 27-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.83 جنيه للشراء، و48.93 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.8 جنيه للشراء، و48.9 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.79 جنيهًا للشراء، و48.89 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.83 جنيه للشراء، و48.93 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.06 جنيه، و49.16 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

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سعر الدولار يتراجع 23 قرشا في البنوك بنهاية تعاملات الأحد
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