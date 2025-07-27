سعر الدولار يتراجع 23 قرشا في البنوك بنهاية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 8 قروش و23 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 27-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.83 جنيه للشراء، و48.93 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.8 جنيه للشراء، و48.9 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.79 جنيهًا للشراء، و48.89 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.83 جنيه للشراء، و48.93 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.06 جنيه، و49.16 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
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