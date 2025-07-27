البنك الأهلي يتيح فتح حساب بالدولار مجانا ودون حد أدنى للرصيد

كتب- أحمد والي:

أطلق البنك الأهلي المصري حساب توفير جديد بالدولار الأمريكي مجانا دون احتساب مصروفات إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب، في إطار سعيه لجذب شرائح أوسع من العملاء الراغبين في الادخار بالعملة الأجنبية، خاصة مع تزايد الإقبال على المنتجات المصرفية الدولارية في السوق المحلي.

تفاصيل حساب التوفير الجديد:

- الحد الأدنى لفتح الحساب: دون حد أدنى.

-احتساب العائد: يبدأ من رصيد 100 دولار فقط.

-الفئة العمرية: متاح لأي عميل يبلغ من العمر 15 عامًا فأكثر، دون حد أقصى للعمر.

شرائح أسعار العائد:

- شريحة الرصيد من 100 إلى 5 الآف دولار : سجل العائد 1% سنويًا يصرف شهريا.

-العائد السنوي: سجل 1.25% يصرف بشكل سنوي.

شريحة الرصيد أكثر من 5 آلاف دولار إلى 15 ألف دولار: سجل العائد 1.50% سنويًا يصرف شهريا.

- العائد السنوي: سجل 2% يصرف بشكل سنوي.

أبرز مزايا الحساب:

- فتح الحساب مجانًا دون رسوم.

- كشف حساب إلكتروني مجاني عبر "الأهلي نت" أو تطبيق "الأهلي موبايل".

- الحد الأقصى لرصيد الحساب: 15 ألف دولار.

حدود الخصم:

- يوميًا: ما يعادل 90 ألف جنيه.

-شهريًا: ما يعادل 300 ألف جنيه .

- إمكانية شراء شهادات دولارية وإضافة العائد مباشرة على الحساب.

- سحب وجوائز ربع سنوية: يحق للعميل الدخول تلقائيًا في سحب مقابل كل 100 دولار يتم الاحتفاظ بها لمدة 3 أشهر، للفوز بجائزة قدرها 50 ألف جنيه، يحصل عليها فائزين اثنين كل ربع سنة في شهور يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر.

المستندات المطلوبة:

- للمصريين: بطاقة رقم قومي سارية.

- غير المصريين: جواز سفر ساري.

ويأتي هذا الطرح ضمن مساعي البنك الأهلي لتعزيز خيارات الادخار بالدولار، في ظل ارتفاع الطلب على الأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة.