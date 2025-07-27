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انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:59 ص الأحد 27 يوليو 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 27-7-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.98 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.29 جنيه للشراء، و13.33 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 128.31 جنيه للشراء بتراجع 37 قرشًا، و129.96 جنيه للبيع، بتراجع 33 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.4 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و13.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 68.43 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و69.18 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 159.5 جنيه للشراء، بتراجع 48 قرشًا، و 160.51 جنيه للبيع، بتراجع 47 قرشًا.

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