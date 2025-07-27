سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأحد 27-7-2025، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49 جنيهًا للشراء، و49.1 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.95 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.06 جنيه، بتراجع 8 قروش، و49.15 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.
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