الإسترليني واليورو يرتفاع مقابل الجنيه خلال أسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني واليورو مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات البنوك أمس الأربعاء ، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق متوسط أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني واليورو.

جاء ارتفاع الجنيه الإستراليني واليورو بعد أن عكس الدولار اتجاهه أمس الهبوطي إلى صعودي تأثرا بحركة الطلب على الدولار.

سعر اليورو والجنيه الإستراليني خلال أسبوع:

سعر اليورو: 57.48 جنيه للشراء، بزيادة 32 قرشًا، و 57.61 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا.

سعر الجنيه الإسترليني: 66.37 جنيه للشراء، و66.52 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.