كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي البركة ومصر، بينما تراجع في بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 23-7-2025، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.95 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.22 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و49.15 جنيهًا للبيع، بتراجع 17 قرشًا.