سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي البركة ومصر، بينما تراجع في بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 23-7-2025، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.95 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.22 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و49.15 جنيهًا للبيع، بتراجع 17 قرشًا.
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