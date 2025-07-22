المركزي: مصر جمعت 81 مليار دولار من 5 مصادر في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

ارتفعت حصيلة مصر من النقد الأجنبي من 5 مصادر رسمية للنقد الأجنبي 2.5% خلال أول 9 أشهر من 2024-2025 إلى نحو 81 مليار دولار مقابل نحو 79 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.

جاء ذلك بحسب بيان البنك المركزي المصري بشأن ميزان المدفوعات من "يوليو إلى مارس بالعام المالي 2024-2025 المنتهي في يونيو الماضي”

حصص 5 المصادر من إجمالي حصيلة النقد الأجنبي:

- حصيلة الصادرات المصرية استحوذت على 36.7% بقيمة 29.75 مليار دولار من إجمالي تدفقات النقد الأجنبي لتستحوذ على الحصة الأكبر .

- حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج استحوذت على 32.6% بقيمة 26.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات لتضعها في المركز الثاني .

- أما حصيلة إيرادات السياحة جاءت في المركز الثالث بنسبة 15.4% بقيمة 12.5 مليار دولار من إجمالي التدفقات.

- حصة صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تعادل 12% من إجمالي الحصيلة لتأتي في المركز الرابع بقيمة 9.8 مليار دولار.

- إيرادات قناة السويس جاءت في المرتبة الأخيرة بحصة 3.2% ما يعادل نحو 2.6 مليار دولار من إجمالي التدفقات تأثرا باستمرار اضطرابات بمنطقة البحر الأحمر.