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إيرادات قناة السويس تهبط 54.1% في أول 9 أشهر من 2024-2025

05:12 م الثلاثاء 22 يوليو 2025

قناة السويس

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كتبت- منال المصري:

هبطت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بنسبة 54.1% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025 لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 5.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي 2023-2024.

وأرجع تقرير ميزان المدفوعات الصادر من البنك المركزي المصري اليوم، هذا التراجع إلى انخفاض الحمولة الصافية بمعدل 61.9% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025 لتقتصر على 360.3 مليون طن.

وانخفض عدد السفن العابرة بمعدل 44.8% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025 على أساس سنوي لأمر الذي يرجع إلى استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر.

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