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تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء

09:37 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22-7-2025، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيهًا للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.



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