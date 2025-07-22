تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22-7-2025، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيهًا للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
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