كتبت- دينا خالد:

بحث الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء الكويت خلال لقائه مع كامل الوزير وزير الصناعة والنقل تفعيل تحويل وديعة الكويت لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة في مصر.

وخلال الاجتماع بحث الجانبان سبل تعظيم وجذب الاستثمارات الكويتية الى مصر في مجال الموانئ البحرية والموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية والمناطق الصناعية خاصة مع المناخ الاستثماري الجاذب في مصر.

بالاضافة لبحث سبل تسجيل الشركات المصرية في لجنة المناقصات الحكومية بالكويت بمايساهم في اتاحة الفرصة لها للمنافسة على تنفيذ المشروعات المختلفة التي تطرحها دولة الكويت الشقيقة في اطار خطة التنمية الكبرى التي تنفذها الحكومة الكويتية.

كما تم التأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات والمجالات وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي ضوء سياسة ملكبة الدولة.

وجاء اللقاء حضور الدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيرة الاشغال العامة والنقل بدولة الكويت واللواء حسام الدين مصطفى مساعد وزير النقل للطرق والكباري والسفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت.