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وزير المالية يوضح حقيقة إطلاق حزمة اجتماعية جديدة المرحلة المقبلة

12:16 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025

أحمد كجوك وزير المالية

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كتبت- منال المصري:

أكدت وزارة المالية، أن التصريحات الإعلامية المنسوبة لوزير المالية عن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة الآن على غرار حزمة شهر رمضان الماضي، غير دقيقة، وتحتاج إلى مزيد من التوضيح.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم أن الحديث الآن عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية «سابق لأوانه»، وأن الوزير لم يعلن خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى عن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة الآن بل شدد على الالتزام بالمنهجية المتبعة فى العام الماضى،.

وأنه كلما كان الأداء المالى جيدًا، ويسمح بوجود مساحة مالية إضافية سيتم توجيه جزء منها لصالح التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت الوزارة، إلى أن الوزير خلال تناوله للنتائج الأولية الإيجابية الجيدة خلال العام المالي الماضي، أكد أنه كلما حققنا أداءً ماليًا جيدًا والمستهدفات المالية يصبح لدينا مساحة أكبر لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بحزم أكثر استهدافًا للشرائح الأكثر احتياجًا مثلما فعلنا فى شهر رمضان الماضي.

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