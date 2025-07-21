يصل لـ9 ملايين جنيه.. تفاصيل قروض السيارات في 5 بنوك

كتب - أحمد والي:

تواصل البنوك طرح برامج تمويلية تنافسية لتسهيل الحصول على سيارة بطرق سداد ميسرة، وسط ارتفاع الطلب بين العملاء بعد اتجاه المركزي إلى خفض سعر الفائدة على الإقراض.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير، تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على الترتيب، بعد أن خفضها 2.25% في أبريل لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف و1% في مايو الماضي.

يرصد "مصراوي" أبرز تفاصيل برامج قروض السيارات المتاحة في 5 بنوك مصرية:

البنك الأهلي المصري

قيمة التمويل: يصل إلى 3 ملايين جنيه (وحتى 5 ملايين لموظفي الشركات الكبرى).

نسبة التمويل: حتى 100% من سعر السيارة.

مدة السداد: من سنة إلى 7 سنوات.

المزايا: بدون ضامن، وبدون مصروفات استعلام ائتماني أو فتح حساب.

برامج متنوعة: تشمل موظفين بتحويل راتب أو بإثبات دخل، وأصحاب أعمال بمقدم يبدأ من 30%.

شروط السن: من 21 إلى 60 سنة للموظفين، ومن 25 إلى 65 سنة لأصحاب الأعمال.

المصاريف الإدارية: من 0.5% إلى 1% تخصم مرة واحدة.

بنك مصر

قيمة التمويل: حتى 6 ملايين جنيه.

نسبة التمويل: تصل إلى 100%.

مدة السداد: تصل إلى 10 سنوات (120 شهرًا).

المستندات: بطاقة رقم قومي، إيصال مرافق، عرض أسعار السيارة.

المزايا الإضافية: وثيقة تأمين مجانية على الحياة، وإمكانية ترخيص السيارة باسم أحد أفراد العائلة.

تمويل السيارات المستعملة: بشروط محددة، تمويل حتى 60%، لمدة تصل إلى 6 سنوات، وحد أقصى 4 ملايين جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB)

قيمة التمويل: حتى 9 ملايين جنيه.

نسبة التمويل: تصل إلى 100% بدون مقدم.

مدة السداد: حتى 8 سنوات.

الرسوم: مصروفات إدارية: 1% من قيمة التسهيل.

رسوم سداد معجل: 7% (و10% للقروض المشتراة).

البنك المصري الخليجي (EG Bank)

قيمة التمويل: حتى 100%، بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه.

مدة السداد: من 6 أشهر إلى 84 شهرًا.

البرامج: متاحة للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

الدفعة المقدمة: مرنة تبدأ من 10% وحتى 60%.

شروط السن: من 21 إلى 60 عامًا (وحتى 65 لأصحاب المهن وفقًا للشروط).

بنك الإسكندرية

للموظفين:

قيمة التمويل: يصل إلى 2 مليون جنيه.

نسبة التمويل: 100% من قيمة السيارة.

مدة السداد: حتى 8 سنوات.