كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 21-7-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.10 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.41 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.47 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و131.08 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.51 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.55 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 69.05 جنيه للشراء، و69.80 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 160.73 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و161.79 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.