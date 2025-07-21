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انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:50 ص الإثنين 21 يوليه 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 21-7-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.10 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.41 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.47 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و131.08 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.51 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.55 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 69.05 جنيه للشراء، و69.80 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 160.73 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و161.79 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

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