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تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين

09:41 ص الإثنين 21 يوليه 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، ببداية تعاملات الاثنين 21-7-2025، بينما ارتفع في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.33 جنيه للشراء، و49.42 جنيهًا للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

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