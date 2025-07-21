تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، ببداية تعاملات الاثنين 21-7-2025، بينما ارتفع في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.33 جنيه للشراء، و49.42 جنيهًا للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
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