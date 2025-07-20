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المركزي: البنوك إجازة الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

08:39 م الأحد 20 يوليه 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، بمناسبة ذكرى عيد ثورة 23 يوليو.

وأوضح المركزي في بيان له اليوم أن البنوك تستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025 بعد العودة من الإجازة والعطلة الأسبوعية الرسمية الجمعة والسبت.

يعمل بالقطاع المصرفي المصري 36 بنكا بعدد يتجاوز 5 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية يقدمون الخدمات المصرفية للعملاء من الأفراد والشركات.

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