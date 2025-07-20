أبو ظبي الأول يطلق "لايم للتمويل الاستهلاكي" برأس مال 9.4 مليون دولار

كتبت- منال المصري:

أعلن أحمد محسن الرئيس التنفيذي لشركة "لايم" للتمويل الاستهلاكي لتمويل مصروفات الدراسية في مصر إطلاق الشركة برأس مال مدفوع بقيمة 9.4 مليون دولار.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي للإعلان بشأن إطلاق شركة "لايم" المملوكة لمجموعة بنك أبو ظبي الأول الإماراتي، أن الشركة تستهدف محفظة تمويلية تتخطى مليار جنيه خلال عامين.

وأضاف محسن أن 250 منصة تعليمية على شركة لايم نهدف من خلالها إلى تمكين الأسر من سداد المصروفات الدراسية، بشكل متطور.

وأشار إلى أن فترة سداد المصروفات الدراسية من 6 أشهر إلى سنة ويتم تمويل من أول الحضانات حتى الدراسات العليا.

وبدأت لايم بإطلاق خدماتها في القاهرة والجيزة والإسكندرية مستهدفا التوسع الجغرافي على مستوى الجمهورية، وفق أحمد محسن.