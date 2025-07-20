أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر بيع الريال القطري، والينار الكويتي، خلال تعاملات اليوم الأحد 20-7-2025، فيما استقرت أسعار باقي العملات عند نفس مستواها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.
أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم
سعر الريال السعودي: 13.11 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: 13.42 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحرينى: 129.6 جنيه للشراء، و131.22 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري: 12.53 جنيه للشراء، ، و13.59 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
سعر الدينار الأردنى: 69.12 جنيه للشراء، و69.87 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى: 160.84جنيه للشراء، ، و161.94 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
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