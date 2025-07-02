كتبت- منال المصري:

كرّم اتحاد بنوك مصر البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، ممثلاً في محمود عباس – رئيس القطاع القانوني، تقديراً للدور البارز الذي قام به القطاع القانوني بالبنك في دعم الاتحاد في عدد من النزاعات القضائية التي واجهت القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية.

وجاء التكريم خلال فعاليات اجتماع اللجنة الفنية القانونية لاتحاد بنوك مصر، بحضور محمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي المصري، والأستاذ/ أشرف شعبان المستشار القانوني لاتحاد البنوك، إلى جانب نخبة من قيادات البنوك وممثلي القطاعات القانونية.

ويأتي هذا التكريم تأكيداً على أهمية التعاون بين المؤسسات المصرفية في مواجهة التحديات القانونية، ودور القطاع القانوني في البنك التجاري الدولي في تعزيز هذا التعاون من خلال تقديم الدعم المهني والخبرة القانونية اللازمة.

ويستمر البنك التجاري الدولي – مصر في دعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية للقطاع المصرفي، بما يسهم في حماية مصالح المؤسسات وتعزيز الاستقرار القانوني والمالي في السوق المصري.