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البنك الأهلي يتيح 30 فرعا لاستبدال العملة من الساعة 5 عصرا إلى 9 مساء

12:21 م الأربعاء 02 يوليه 2025

البنك الأهلي المصري

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كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري فتح 30 فرعًا من فروعه موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك لتقديم خدمة استبدال العملات الأجنبية، وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً اعتبارًا من 1 يوليو الجاري.

وأوضح البنك في بيان له على فيسبوك أن هذه الخدمة متاحة خلال أيام العمل الرسمية فقط من الأحد إلى الخميس تيسيرًا على عملاء البنك الكرام.

عاد تداول النقد الأجنبي في البنوك والصرافات مجددا بعد تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة.

البنك الأهلي المصري

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