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بعد وصول البيتكوين لمستوى قياسي.. أسعار أشهر خمس عملات مشفرة اليوم

05:48 م الجمعة 18 يوليه 2025

البيتكوين

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كتبت- آية محمد:

سجلت أسعار العملات المشفرة صعودًا جماعيًا خلال تعاملات اليوم، بعد أن وصلت البتكوين إلى تسجيل رقمًا قياسيًا تجاوز سعرها يوم الاثنين الماضي حاجز الـ 122 ألف دولار.

وارتفعت العملة الرقمية بتكوين بنسبة 0.80% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 119.52 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة " كوين ماركت كاب".

وصعدت "إيثريوم" بنسبة 6.14% خلال تعاملات آخر 24 ساعة مسجلة نحو 3.61 دولار.

وارتفعت "إكس أر بي" بنسبة 6.97% خلال تعاملات آخر 24 ساعة إلى نحو 3.46 دولار.

وصعدت دوجكوين بنسبة 15.42% خلال تعاملات آخر 24 ساعة مسجلة نحو 0.24 دولار.

وارتفعت عملة ترامب بنسبة 3.54%خلال تعاملات آخر 24 ساعة إلى 10.31 دولار.

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