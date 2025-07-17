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ارتفاع أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:35 ص الخميس 17 يوليو 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 17-7-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.11 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.42 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.6 جنيه للشراء، و131.22 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.53 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و13.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 69.12 جنيه للشراء، و69.87 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 160.84جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و161.93 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرش.

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