كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 17-7-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.11 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.42 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.6 جنيه للشراء، و131.22 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.53 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و13.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 69.12 جنيه للشراء، و69.87 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 160.84جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و161.93 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرش.