إعلان

سعر الدولار يرتفع في بنكى ببداية تعاملات اليوم

10:15 ص الخميس 17 يوليو 2025

الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي ، بقيمة تتراوح بين 3 قروش و 4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 17-7-2025، بينما تراجع بنكي، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الاهلى المصرى: 49.37 جنيه للشراء، و 49.47 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.37 جنيه للشراء، و 49.47 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.41 جنيه للشراء ، و 49.51 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.37 جنيه للشراء، و 49.47 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.37 جنيه للشراء، و 49.47 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.37 جنيه للشراء، و 49.47 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.37 جنيه للشراء، ، و 49.47 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.37 جنيه للشراء، و 49.47 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.35 جنيه للشراء، و 49.45 جنيه للبيع.

...

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولار بداية تعاملات ارتفع سعر الدولار بنكي أسعار الصرف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة