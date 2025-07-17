كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي ، بقيمة تتراوح بين 3 قروش و 4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 17-7-2025، بينما تراجع بنكي، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الاهلى المصرى: 49.37 جنيه للشراء، و 49.47 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.37 جنيه للشراء، و 49.47 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.41 جنيه للشراء ، و 49.51 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.37 جنيه للشراء، و 49.47 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.37 جنيه للشراء، و 49.47 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.37 جنيه للشراء، و 49.47 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.37 جنيه للشراء، ، و 49.47 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.37 جنيه للشراء، و 49.47 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.35 جنيه للشراء، و 49.45 جنيه للبيع.

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