الدولار بـ49.37 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 17-7-2025



كتب- محمد فتحي:

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية، اليوم الخميس 17-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الخميس 17-7-2025 وهي كالآتي:

- الدولار: شراء 49.37 جنيهًا، وبيع 49.47 جنيهًا.

- اليورو الأوروبي: شراء 58.30 جنيهًا، وبيع 57.43 جنيهًا.

- الجنيه الإسترليني: شراء 67.95 جنيهًا، وبيع 68.11 جنيهًا.

- الدينار الكويتي: شراء 161.84 جنيهًا، وبيع 162.22 جنيهًا.

- الريال السعودي: شراء 13.16 جنيهًا، وبيع 13.16 جنيهًا.

- الدرهم الإماراتي: شراء 13.43، وبيع 13.47 جنيها.

- الريال القطري: ‎شراء 12.44جنيهًا، وبيع 13.47 جنيهًا.