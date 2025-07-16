صندوق النقد: مصر تستهدف 3 مليارات دولار من بيع الأصول في 2025/2026

كتبت- منال المصري:

توقع صندوق النقد الدولي أن تجذب مصر نحو 3 مليارات دولار من بيع حصص مملوكة للدولة في بعض الأصول خلال العام المالي الحالي 2025-2026 الذي بدأ في يوليو الجاري مقارنة بنحو 600 مليون دولار حصيلة متوقعة من بيع الأصول في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.



وبحسب تقرير صادر للصندوق اليوم عن مصر فإن مصر ستجذب خلال السنة المالية المقبلة 2026/2027 نحو 2.1 مليار دولار من بيع بعض الأصول وهو مستهدف أعلى من التقديرات الواردة في المراجعة الثالثة، وذلك لتعويض العجز في السنتين الماليتين 2023/2024 و2024/2025.

كانت وزارة المالية كشفت في تقرير الوضع المالي الصادر في وقت سابق أن مصر تستهدف خلال العام المالي الحالي جذب نحو 4 و5 مليارات دولار من بيع حصص مملوكة للدولة في 11 شركة.



وأوضح الصندوق أن مصر ستواصل استراتيجية الانسحاب من الاستثمارات لصالح القطاع الخاص بهدف توفير نقد أجنبي، ولكن بهيكل تمويلي أكثر شمولاً.



خلال 2023/2024 تخارجت مصر بنحو ملياري دولار من بعض الحصص المملوكة لها في الأصول، وهو أقل من المخطط، وفق ما قاله الصندوق.