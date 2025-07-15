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المركزي يوجه البنوك بخفض الحد الأقصى للسحب النقدى من البنوك إلى 250 ألف جنيه

10:48 ص الثلاثاء 15 يوليو 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي المصري إلغاء العمل بقرار رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك للأفراد والشركات إلى 500 ألف جنيه بعد مرور أسبوع على صدور القرار.

وبناء عليه، وفق كتاب دوري صادر اليوم، فإن المركزي قرر العودة للحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات.

ويعني هذا إلغاء العمل بالقرار المؤقت الصادر من المركزي قبل أسبوع برفع الحدود القصوى للسحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه بعد حل أزمة حريق سنترال رمسيس.

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