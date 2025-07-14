إعلان

"بتكوين" تتجاوز 122 ألف دولار لأول مرة في تاريخها

10:11 ص الإثنين 14 يوليو 2025

عملة بتكوين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

قفز سعر الـ"بتكوين" العملة المشفرة الأوسع انتشارا إلى فوق الـ 122 ألف دولار لأول مرة في تاريخها، وفق منصة كوين كاب ماركت حتى وقت كتابة هذا التقرير.

جاءت قفزة البتكوين مع قرب انتهاء مهلة تعليق العمل بالرسوم الجمركية الأمريكية في أغسطس المقبل وسط زيادة حالة اليقين والمخاوف بشأن اتجاه دونالد ترامب إلى تطبيقها وتداعياتها على تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ويعكس ارتفاع سعر البتكوين إقبال المستثمرين للاستثمار فيها باعتبارها إحدى الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات وحالة عدم اليقين.

كان دونالد ترامب أعلن فرض رسوم جمركية 30% على الاتحاد الأوربي وبدء سريان العمل بالقرار الشهر المقبل وهو ما يهدد بزيادة معدل التضخم وتراجع الإنتاج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بتكوين العملة المشفرة الرسوم الجمركية الأمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

تغيير المسمى الوظيفي لكامل الوزير يثير ضجة.. ومصدران يكشفان التفاصيل والأسباب
إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن أحقية الترقية للموظفين
ارتفاع حرارة البحر المتوسط.. هل يشكل خطورة وماذا يتوقع الخبراء في المستقبل؟