"بتكوين" تتجاوز 122 ألف دولار لأول مرة في تاريخها

كتبت- منال المصري:

قفز سعر الـ"بتكوين" العملة المشفرة الأوسع انتشارا إلى فوق الـ 122 ألف دولار لأول مرة في تاريخها، وفق منصة كوين كاب ماركت حتى وقت كتابة هذا التقرير.

جاءت قفزة البتكوين مع قرب انتهاء مهلة تعليق العمل بالرسوم الجمركية الأمريكية في أغسطس المقبل وسط زيادة حالة اليقين والمخاوف بشأن اتجاه دونالد ترامب إلى تطبيقها وتداعياتها على تباطؤ الاقتصاد العالمي.



ويعكس ارتفاع سعر البتكوين إقبال المستثمرين للاستثمار فيها باعتبارها إحدى الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات وحالة عدم اليقين.

كان دونالد ترامب أعلن فرض رسوم جمركية 30% على الاتحاد الأوربي وبدء سريان العمل بالقرار الشهر المقبل وهو ما يهدد بزيادة معدل التضخم وتراجع الإنتاج.