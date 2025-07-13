كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 13-7-2025، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.14 جنيه للشراء ، و 13.21 جنيه للبيع. بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.45 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.84 جنيه للشراء، بتراجع 31 قرشًا، و131.46 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.55 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش و13.62 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الأردنى: 69.24 جنيه للشراء، بتراجع 17 قرشًا، و70 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 161.37 جنيه للشراء، بتراجع 31 قرشًا، و162.14 جنيه للبيع، بتراجع 67 قرشًا.