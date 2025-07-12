كتبت- منال المصري:

أبقى بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين على مستوى القطاع المصرفي على أسعار العائد على شهادات الادخار للعائد الثابت دون تغيير تزامنا مع قرار البنك المركزي.

بشكل عام يتماشى البنكان الحكوميان مع قرار البنك المركزي الذي قرر تثبيت سعر الفائدة في رابع اجتماع له الخميس الماضي عند 24% للإيداع و25% للإقراض.

قرار أمس جاء بعد أن خفض المركزي سعر الفائدة 3.25% على مرتين بنسبة 2.25% في أبريل و1% في مايو لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.

كان بنكا الأهلي ومصر اللذان يعدان ذراعي البنك المركزي لتنفيذ سياسته النقدية خفضا سعر الفائدة على شهادات الادخار للعائد الثابت الثلاثية 3% على مرتين بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة في آخر اجتماعين له قبل اجتماع أمس الأول.

ويقدم مصراوي في السطور التالية أسعار العائد على شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر المقرر طرحها غدا.

البنك الأهلي

- الشهادة الثلاثية "البلاتينة" للعائد الثابت: تمنح عائدا 18.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

- الشهادة البلاتينية للعائد المتدرج "ابن مصر": تتباين نسبة الفائدة من سنة إلى أخرى وحسب دوية صرف العائد:

السنة الأولى

عائد شهري:23%

عائد ربع سنوي: 24%

عائد سنوي: 27%.

السنة الثانية

عائد شهري: 19.5%

عائد ربع سنوي: 20%.

عائد سنوي: 22%.

السنة الثالثة

عائد شهري: 15%.

عائد ربع سنوي: 16%.

عائد سنوي: 17%.

بنك مصر

-الشهادة الثلاثية للعائد الثابت "القمة": تصرف عائدا 18.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

-الشهادة للعائد المتناقص

عائد شهري:23%.

عائد ربع سنوي: 24%.

عائد سنوي: 27%.

السنة الثانية

عائد شهري: 19.5%

عائد ربع سنوي: 20%

عائد سنوي: 22%.

السنة الثالثة

عائد شهري: 15%.

عائد ربع سنوي: 16%.

عائد سنوي: 17%.