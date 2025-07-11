كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري انتظام العمل بنقاط البيع الالكترونية POS بشكل طبيعي وبكامل طاقتها لخدمة العملاء، اضافة إلى كفاءة كافة التعاملات والخدمات الالكترونية والتطبيقات مثل الانترنت والموبايل البنكي.

وأكد في بيان له اليوم أن كافة ماكينات الصارف الآلي ATMs الخاصة تعمل بكامل طاقتها لخدمة العملاء.

وأضاف البنك في البيان أن فرق العمل الفنية المختصة بالبنك تعمل بشكل مباشر وعلي مدار الساعة للتأكد من كفاءة الماكينات واتخاذ اية اجراءات لازمة في حينها حتى تفي بمتطلبات واحتياجات العملاء سواء المتعلقة بالسحب والايداع أو السداد الالكتروني وهو ما يتم بمتابعة دورية من ادارة البنك.