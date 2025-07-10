بروتوكول بين البنك العربي الأفريقي و"بهية" ضمن مبادراته للمسؤولية المجتمعية

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي ويهدف هذا البروتوكول الى دعم مستشفى بهية والمساهمة في تعزيز التوعية الصحية بسرطان الثدي خاصة فى صعيد مصر ، وذلك في إطار خطة البنك طويلة الأمد للمسؤولية المجتمعية.

وقد وقع بروتوكول التعاون تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى الدولى والدكتورة جيلان أحمد المدير التنفيذى لمؤسسة بهية وذلك بالمركز الرئيسي للبنك العربى الأفريقى الدولى ، بحضور كبار مسؤولي البنك ومؤسسة بهية، بالإضافة إلى فريقي العمل بقطاع المسؤولية المجتمعية المؤسسية بالبنك و مؤسسة بهية.

وصرح تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى الدولى: "نؤمن في البنك العربى الإفريقى الدولى بأن دعم صحة المرأة هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. تعاوننا مع مؤسسة بهية يجسد التزامنا المستمر بدعم المبادرات الصحية التي تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الأفراد والمجتمعات."

ومن جانبها أشارت رانيا عثمان رئيسة قطاع المسؤولية المجتمعية المؤسسية بالبنك العربى الافريقى الدولى:"هذه المبادرة ليست مجرد التزام مالي، بل هي جزء من رؤيتنا لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. نهدف من خلال شراكتنا مع بهية إلى تعزيز الوعي الصحي لدى السيدات فى صعيد مصر، ودعم جهود الاكتشاف المبكر الذي يمكن أن ينقذ حياة الكثير من السيدات ."

كما سبق التعاون بين كل من البنك العربى الافريقى الدولى ومؤسسة بهية في نشر التوعية بسرطان الثدي، حيث تم مؤخراً إقامة برامج توعوية حول سرطان الثدي استفادت منها ما يقرب من أربع آلاف سيده، وذلك خلال القافلة الطبية التي قام بتنظيمها ورعايتها البنك العربى الافريقى الدولى فى القرى الأكثر احتياجا فى صعيد مصر بالتعاون مع مؤسسة بهية ومستشفيات جامعة أسيوط.

كما يؤكد هذا التعاون التزام كلا" من البنك العربى الافريقى الدولى ومستشفيات بهية بتحسين خدمات الرعاية الصحية ودعم مكافحة سرطان الثدى فى مصر من خلال هذه المبادرات التي تهدف إلى إحداث تأثير كبير فى حياة العديد من النساء وأسرهن وتعزيز مجتمع أكثر صحة ووعيا".