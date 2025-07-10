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لكافة البنوك.. "إنستاباي" يعود للعمل بكفاءة

12:33 م الخميس 10 يوليو 2025

انستاباي

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كتبت- منال المصري:

عادت خدمة التحويلات اللحظية للأموال "إنستاباي" عبر الموبايل للعمل اليوم بكفاءة بعد أن تأثرت وخرجت عن الخدمة في أغلب البنوك بسبب الحريق الضخم لسنترال رمسيس آخر 3 أيام.

كان حريق سنترال رمسيس تسبب في خروج إنستاباي عن العمل تأثرا ببطء الأنظمة التكنولوجية في أغلب البنوك الكبرى وهو ما تسبب في حالة غضب وذعر بين العملاء.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، في وقت سابق لـ "مصراوي" إن منصة إنستاباي لا يوجد بها أي مشكلة وتعمل بكفائه لكن تأثر الأنظمة الإلكترونية ببعض البنوك تسبب في بطء أداء إنستاباي بسبب حريق سنترال رمسيس.

ويتخطى عدد العملاء في إنستاباي نحو 11 مليون عميل منذ إطلاق الخدمة قبل 3 سنوات بحجم معاملات تخطت نحو تريليوني جنيه وذلك لسهولة استخدامه وارتفاع درجة التأمين.

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